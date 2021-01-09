Twitter'da Esra Erol'a tepkiler çığ gibi büyüyor sarf ettiği sözler olay yarattı
Esra Erol'da programında sarf edilen 'Bakıcı' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da Esra Erol TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Uzun bir süredir ATV'de yayımlanan Esra Erol'un programında, çocuk gelişimi mezunu genç kız ile Esra Erol arasında geçen konuşma yanlış anlaşılınca ortalık ayağa kalktı. 21 yaşındaki kızları internetten tanıştığı evli adamın yanına giden aile, kızlarını o evden kurtarmak için Esra Erol'un programına çıktı.
Genç kızı bulan Erol ise canlı yayında olayla ilgili konuşurken sarf ettiği sözler yanlış anlaşıldı. Evli adamın evine kaçan orada adamın çocuğuna bakan kadına "Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın" ifadelerini kullandı.
Esra Erol'un bu sözleri yanlış anlaşılınca Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce çocuk gelişimi mezunu "Hayatın hiçbir yerinde bakıcı" değiliz diyerek ünlü isme tepki gösterdi. Erol'a tepkilerin yanı sıra birçok hayranından da destek geldi.
İşte Twitter'da Esra Erol hakkında yapılan o paylaşımlardan bazıları...