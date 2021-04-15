Türkiye'de en çok takipçisi olan ünlü isimlerden arasında yer alan yıldız Hande Erçel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, sosyal medyada ne yapsa anında etkileşim alıyor. Hatta Instagram'da yaptığı bu sosyal medya hesabıyla sınırlı kalmıyor. Twitter'da da en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor.