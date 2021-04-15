Twitter'a damgasını vurdu Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel yine büyüledi
FOX TV'de Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Hande Erçel, Instagram'dan yayımladığı yeni pozlarıyla Twitter'ı salladı.
Türkiye'de en çok takipçisi olan ünlü isimlerden arasında yer alan yıldız Hande Erçel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, sosyal medyada ne yapsa anında etkileşim alıyor. Hatta Instagram'da yaptığı bu sosyal medya hesabıyla sınırlı kalmıyor. Twitter'da da en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor.
Son olarak Hande Erçel, Instagram hesabından yeni pozlarını yayımladı. Erçel, yayımladığı pozlarıyla anında magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'ı da yerle bir etti. Hande Erçel anında TT listesine girdi, en çok konuşulan konular arasında.
Hande Erçel, yeni pozlarının altına ise şu notu düştü:
''Kumsal esintisi, güneşin sıcak yüzü...''
Hande Erçel'in yeni pozu ise kısa bir süre içinde 1,6 milyondan fazla beğeni aldı. Kerem Bürsin de rol arkadaşının pozuna yorum yapmadan geçmedi.