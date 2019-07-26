Twitter güncelleme geri alma yöntemi! Twitter'ı eskisi gibi kullanmak için bunu yapın
Twitter'ı masaüstünde kullananlar, gelen yeni güncellemeyi beğenmedi. Güncellemeyi beğenmeyenler, "Twitter eski haline nasıl döndürülür" sorularını sormaya başladı.
Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter'ı masaüstünde kullanıp geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeyi beğenmeyenlere müjdeli bir haberimiz var. Eğer Twitter'ın yeni görünümünü kullanmakta zorlanıyor ve eski haline geri döndürmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit.
Bir geliştirici tarafından yayınlanan GoodTwitter, Mozilla Firefox ve Chrome eklentisi internet tarayıcısının Twitter’ın eski tasarımına geri dönmesini sağlıyor.
Eklenti mağazanıza girip indirebilirsiniz: Hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız yapmanız gereken tek şey, eklenti mağazasına girip 'GoodTwitter' indirmek.
Çoğu kişi beğenmedi: Öte yandan Twitter; yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte güncellenmiş masaüstü tasarımının, hızın artmasına yardımcı olacağını ve bu tasarımın, yeni özelliklerin daha hızlı yayılmasını sağladığını söyledi. Ancak yeni güncelleme, kullanıcıların çoğu tarafından beğenilmedi.