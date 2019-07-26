Twitter güncelleme geri alma yöntemi! Twitter'ı eskisi gibi kullanmak için bunu yapın

Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter'ı masaüstünde kullanıp geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeyi beğenmeyenlere müjdeli bir haberimiz var. Eğer Twitter'ın yeni görünümünü kullanmakta zorlanıyor ve eski haline geri döndürmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit.