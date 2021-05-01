Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!
Beşiktaş-Hatayspor maçından sonra Twitter'da 'şike' tartışması çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hatay teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın cümlesinde şike iması aradı.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u mağlup etti. Bitime son 3 hafta kala kritik virajı geçen Siyah-Beyazlıların Hatay ekibi karşısındaki 7-0'lık galibiyeti, sosyal medyada 'şike' tartışmaları çıkardı. Bir taraf 'şike' olduğunu iddia ederken diğer taraf da siyah-beyazlıları başarısından dolayı kutladı.
Hatayspor'un dakika 2'de kendi kalesine attığı gol, tartışmaları daha da alevlendirdi.
Öte yandan Covid-19 nedeniyle Hatayspor'un başında olamayan teknik direktör Ömer Erdoğan'ın 'başarı detaylarda saklı' cümlesinde şike iması arayanlar oldu.
İşte Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar... Erol Bulut da hala tepkilerin odağında...