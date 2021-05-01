Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u mağlup etti. Bitime son 3 hafta kala kritik virajı geçen Siyah-Beyazlıların Hatay ekibi karşısındaki 7-0'lık galibiyeti, sosyal medyada 'şike' tartışmaları çıkardı. Bir taraf 'şike' olduğunu iddia ederken diğer taraf da siyah-beyazlıları başarısından dolayı kutladı.