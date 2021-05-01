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Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!

Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!

Beşiktaş-Hatayspor maçından sonra Twitter'da 'şike' tartışması çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hatay teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın cümlesinde şike iması aradı.

Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u mağlup etti. Bitime son 3 hafta kala kritik virajı geçen Siyah-Beyazlıların Hatay ekibi karşısındaki 7-0'lık galibiyeti, sosyal medyada 'şike' tartışmaları çıkardı. Bir taraf 'şike' olduğunu iddia ederken diğer taraf da siyah-beyazlıları başarısından dolayı kutladı. 

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Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!

Hatayspor'un dakika 2'de kendi kalesine attığı gol, tartışmaları daha da alevlendirdi.

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Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!

Öte yandan Covid-19 nedeniyle Hatayspor'un başında olamayan teknik direktör Ömer Erdoğan'ın 'başarı detaylarda saklı' cümlesinde şike iması arayanlar oldu.

İşte Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar... Erol Bulut da hala tepkilerin odağında...

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Twitter, 'Beşiktaş şike yaptı' iddiasıyla yıkıldı! Ömer Erdoğan'ın sözünde şike iması!
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