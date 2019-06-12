TV'de bir devir kapanıyor! Tüm çalışanlar işten çıkarıldı ekran kararacak
Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından alınan ani bir kararla BJK TV'nin kapatılması ve kanalın bir süre daha YouTube üzerinden yayın yapması netleştirildi.
2004 yılında yayın hayatına başlayan BJK TV, resmen kapanıyor. BJK TV'de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamalarının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.
Yönetim kurulunda masaya yatırılan kapatma kararı, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle sonuca kısa sürede ulaştı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyuruldu.
Ben dahil kimse izlemiyor: Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.
Maaşlar ödenmiyordu: Siyah-Beyazlı kulüpte uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyor. Kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.