TV8'in Yemekteyiz'ini altüst etti Zuhal Topal Kıbrıs'tan paylaştı sevenleri şaştı

Tv8'in Yemekteyiz programını altüst eden Zuhal Topal, Eylül ayından itibaren hafta içi her gün Fox TV ekranlarında görünmeye devam edecek. Sosyal medyadan ilk bölümlerin Kıbrıs'ta çekildiğini duyuran Topal, takipçilerine ters köşe yaparak şaşırtmayı başardı.