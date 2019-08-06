TV8'in Yemekteyiz'ini altüst etti Zuhal Topal Kıbrıs'tan paylaştı sevenleri şaştı
Tv8'in Yemekteyiz programına rakip olarak Fox TV'de benzer bir formatta farklı bir programa başlayan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ikinci sezon müjdesini verdi.
Başarılı sunucu Zuhal Topal, oyunculuğa bir süre ara vermiş ve farklı kanallarda izdivaç programları sunmuştu. Son olarak Fox TV'de 'Zuhal Topal'la Sofrada' programını sunan ünlü isim, ikinci sezon çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığını duyurdu.
Tv8'in Yemekteyiz programını altüst eden Zuhal Topal, Eylül ayından itibaren hafta içi her gün Fox TV ekranlarında görünmeye devam edecek. Sosyal medyadan ilk bölümlerin Kıbrıs'ta çekildiğini duyuran Topal, takipçilerine ters köşe yaparak şaşırtmayı başardı.
Peki Zuhal Topal'la Sofrada'nın formatı nedir?: Dual Film'in yapımcılığında, hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlan yarışmada gelin ve kayıvalideler buluşuyor, kıyasıya rekabet yaşanıyor.
Zuhal Topal kimdir?: Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.