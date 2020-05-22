TV8'in Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan ameliyat oldu işte son hali
TV8'de jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda programında yarışan Yaprak Sultan, kötü yorumlara dayanamadı, mide küçültme ameliyatı oldu.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in çok izlenen programlarından Doya Doya Moda'da dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Yaprak Sultan, yarışmada olduğu sürece ve ardından sosyal medyada kilosu hakkında birçok olumsuz yorum aldı.
Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı, YouTube kanalına yüklediği videoların altına yapılan olumsuz yorumların ardından fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı oldu.
Siber saldırıya uğradığını belirten Yaprak Sultan, konu hakkında şunları söyledi:
"Katıldığım 'Doya Doya Moda' adlı moda yarışmasından sonra kilomla ve görsellikle aşırı siber saldırıya uğradım. Bir başka YouTube videomun altında yaklaşık 9000 yorum yapıldı ve %80 hakaret içeren yorumlardı."
"Psikolojik yönden sarsılmıştım. Doğuştan kronik hastalığım olduğu için kilo almamı bir aralar durduramıyordum. Ama ben kendimle barışık biriyim. Elimden gelen her şeyi denedim."