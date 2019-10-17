Tv8'in ardından Show TV'den de darbeyi yedi Onur Büyüktopçu'ya büyük şok
Yemekteyiz'in sunuculuğundan apar topar ayrılarak Show TV'de Damat Bayıldı isimli bir program sunmaya başlayan Onur Büyüktopçu, bu kanaldan da aradığını bulamadı.
Show TV'yi tatmin etmeyen reytinglerin ardından geçtiğimiz günlerde final yapabileceği haberleri ortaya çıkan Damat Bayıldı programından sevenlerini üzecek bir haber geldi. Kanal, düşüşe geçen programı final yaptırma kararı aldı.
Reytinglerde kötü gitmesine rağmen kendi kitlesini oluşturmayı başaran programın sevenleri bu habere üzülürken, final kararını Onur Büyüktopçu duyurdu. Büyüktopçu, henüz 2 ayı bile dolmayan program hakkında şu ifadelere yer verdi:
Yeniden görüşmek üzere: ''Bizleri yalnız bırakmaya izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederiz. DAMAT BAYILDI ekranlara veda ediyor. Yeniden görüşmek üzere...''
İlk 60'a bile giremiyordu: Damat Bayıldı son on bölümde ortalama 0.5 reyting alırken sıralamada ilk 60'ı bile artık göremiyordu. Bu sonuçlara göre kanalın bu programa daha fazla zaman ayırması zaten beklenmiyordu.