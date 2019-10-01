TV8'den ayrılan Hakan Ural Kanal D'ye transfer oldu partneri Seda Akgül oldu

Müge ile Gülşen’in sunduğu ve Hakan Ural geldikten sonra yayından kaldırılacağı belirtilen 2. Sayfa'ya da yer bulundu. Müge ile Gülşen’in programı ise 11.00’da başlayacak, 13.00’da bitecek. Böylece Kanal D’de hafta içi her sabah 2 tane magazin programı olacak!