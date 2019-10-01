TV8'den ayrılan Hakan Ural Kanal D'ye transfer oldu partneri Seda Akgül oldu
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'den Kanal D'ye transfer olan Hakan Ural'ın partneri Seda Akgül oldu. Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa krizi çözüldü.
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'den ayrılarak Kanal D'ye transfer olan Hakan Ural'ın yeni programında kendisine sunucu Seda Akgül eşlik edecek.
Hakan Ural'ın Kanal D'ye transferinin ardından ise Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programının kaldırılacağı söylenmişti. Kanal D bu krize de çözüm buldu.
TV 8’den transfer edilen Hakan Ural'ın Seda Akgül ile birlikte sunacağı magazin programının içinde toplumsal konular da işlenecek. Program, sabahları saat 09.00’da başlayacak ve 2 saat sürecek.
Müge ile Gülşen’in sunduğu ve Hakan Ural geldikten sonra yayından kaldırılacağı belirtilen 2. Sayfa'ya da yer bulundu. Müge ile Gülşen’in programı ise 11.00’da başlayacak, 13.00’da bitecek. Böylece Kanal D’de hafta içi her sabah 2 tane magazin programı olacak!