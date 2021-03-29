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TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol böyle ayrılıyor

TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol böyle ayrılıyor

Demet Özdemir ile başrol oynayan İbrahim Çelikkol'un Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden nasıl ayrılacağı ortaya çıktı.

TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol böyle ayrılıyor

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan TV8 ekranlarının dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in son bölümünde fırtınalar esecek. Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın renk kattığı dizide başrollerden biri veda için hazırlanıyor. 

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TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol böyle ayrılıyor

31 Mart Çarşamba akşamı 37. bölümüyle ekranlara gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol ayrılacak. 

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TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol böyle ayrılıyor

İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri için sona gelindiği daha önce ortaya çıkmıştı. Fakat diziden nasıl ayrılacağı bilinmiyordu.

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TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol böyle ayrılıyor

Bu gizem yayımlanan yeni fragmanla beraber ortadan kalktı. 

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