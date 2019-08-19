Tv8'de flaş değişiklik Gel Konuşalım sunucusu ayrıldı yerine bomba isim geldi
432. bölümüyle Tv8 ekranlarında sezon finali yapan Gel Konuşalım programının moderatörü Nur Tuğba Namlı, hamileliği dolayısıyla görevinden ayrıldı. Yerine ise kimin geldiği belli oldu.
Hafta içi her gün yayınlanan ve oyuncu Hakan Ural ile Posta köşe yazarı Eylem İpek Şafak'ın yorumlarıyla sabah kuşağının sevilen programlarından biri haline gelen Gel Konuşalım, bugün itibariyle başladı. Ancak programda bir değişikliğe gidildi.
Programın moderatörlüğünü üstlenen Nur Tuğba Namlı'nın hamileliği dolayısıyla yeni sezonda olmayacağı öğrenilirken, Seray Sever'in o koltuğa oturacağı belli oldu. Seray Sever, son olarak Gel Yazın Konuşalım programında yer almıştı.
Fasülye polemiği olay yaratmıştı: Hakan Hatipoğlu ile birlikte Gel Yazın Konuşalım programının sunuculuğunu üstlenen Seray Sever, fasülye polemiğiyle gündeme gelmişti. Sever, "Fasülye pahalıysa yemeyeceksin" diyerek günlerce konuşulmuştu.
Gel Konuşalım programı, değişen sunucu ile birlikte hafta içi her gün 09:45'te Tv8 ekranlarında yer alacak.