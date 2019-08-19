Tv8'de flaş değişiklik Gel Konuşalım sunucusu ayrıldı yerine bomba isim geldi

Hafta içi her gün yayınlanan ve oyuncu Hakan Ural ile Posta köşe yazarı Eylem İpek Şafak'ın yorumlarıyla sabah kuşağının sevilen programlarından biri haline gelen Gel Konuşalım, bugün itibariyle başladı. Ancak programda bir değişikliğe gidildi.