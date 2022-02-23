TV8'de Arda Kural'dan 'Emret Komutanım' ve 'Namaz' itirafı ilk aşkı Yıldız Asyalı için bomba çıkış

TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan oyhuncu Arda Kural hayatıyla ilgili merak edilen detayları sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a bir bir anlattı. Son günlerde dış görünüşündeki değişimi magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen Arda Kural, hayatının kırılma noktasının namaz kılmaya başladığı dönem olduğunu itiraf ederken, ilk yer aldığı dizi olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'deki partneri Yıldız Asyalı'nın ilk aşkı olduğunu itiraf etti ve onu unutamadığını, görmeye korktuğunu, aralarındaki bağın ve tutkunun kendisine iyi gelmediğini bu sebeple de görüşmek istemediğini açıklayarak sunucu Müge ve Gülşen'i şaşırttı.