TV8'de Arda Kural'dan 'Emret Komutanım' ve 'Namaz' itirafı ilk aşkı Yıldız Asyalı için bomba çıkış
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Arda Kural, günlerdir konuşulan değişiminin sırlarını anlattı. Hayatının kırılma noktasının namaz olduğunu söyleyen Arda Kural ilk aşkı Yıldız Asyalı'yı görmeye korktuğunu itiraf etti.
TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan oyhuncu Arda Kural hayatıyla ilgili merak edilen detayları sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a bir bir anlattı. Son günlerde dış görünüşündeki değişimi magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen Arda Kural, hayatının kırılma noktasının namaz kılmaya başladığı dönem olduğunu itiraf ederken, ilk yer aldığı dizi olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'deki partneri Yıldız Asyalı'nın ilk aşkı olduğunu itiraf etti ve onu unutamadığını, görmeye korktuğunu, aralarındaki bağın ve tutkunun kendisine iyi gelmediğini bu sebeple de görüşmek istemediğini açıklayarak sunucu Müge ve Gülşen'i şaşırttı.
Bir dönemin en yakışıklı genç oyuncularından olan ve yerli Leonardo Dicaprio olarak bilinen Arda Kural, geçirdiği maddi zorluk dönemi ve psikolojik buhranları geride bırakarak hem ruhunu hem de fiziksel görüntüsünü iyileştirme sürecine girdi.
Son hali sosyal medyayı yıktı geçti, 14 kilo verdi, saç ektirdi: Dün kişisel Instagram hesabından son görüntülerini paylaşan Arda Kural'ın saç ektirdikten ve 14 kilo verdikten sonraki yeni hali sevenlerini sevince boğarken, Twitter'da trendlerin arasına yerleşti.
Arda Kural hayatının bilinmeyenleri 2. Sayfa canlı yayınında anlattı: Zor günleri geride bırakarak toparlanan ve oldukça yol kaydeden Arda Kural, bugün Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olarak hayatıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.