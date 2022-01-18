TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz sunucusu Acarkent'ten milyon dolarlık villa mi aldı? Bomba iddia!

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal ile ilgili 'milyon dolarlık ev' iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun Acarkent'te 1,5 milyar dolara tripleks bir villa aldığı ve içine tadilat yaptırma sürecinde olduğu ileri sürüldü. Uzun yıllardır farklı kanallarda sunuculuk yapan Zuhal Topal, bu iddia ile ilgili ilk kez konuştu!