TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz sunucusu Acarkent'ten milyon dolarlık villa mi aldı? Bomba iddia!
TV8 Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'la ilgili bomba iddia... Zuhal Topal'ın Acarkent'ten 1,5 milyon dolara yeni ev aldığı ve tadilata başladığı ileri sürüldü.
TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal ile ilgili 'milyon dolarlık ev' iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun Acarkent'te 1,5 milyar dolara tripleks bir villa aldığı ve içine tadilat yaptırma sürecinde olduğu ileri sürüldü. Uzun yıllardır farklı kanallarda sunuculuk yapan Zuhal Topal, bu iddia ile ilgili ilk kez konuştu!
Geçtiğimiz sezonlarda “Zuhal Topal ile Sofradayız” programıyla büyük başarılar yakalayan güzel sunucu, bu sene Fox’la anlaşmazlık yaşadığı için TV8’e transfer oldu! Şimdilerde Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal hakkında geçtiğimiz günlerde Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, Zuhal Topal ve ailesinin Acarkent’te 1,5 milyon dolara tripleks villa satın almış ve şimdilerde de evin tadilatı ve dekorasyonu için çalışmalar yapmaya başlamış olduğunu iddia etmişti.
Ancak ortaya atılan bu iddia Zuhal Topal tarafından jet hızıyla yalanlandı. Ünlü sunucu 12 yıldır Acarkent’te yaşadığını ve haberin yalan olduğunu söyledi!
Mehmet Üstündağ’ın iddiası Zuhal Topal tarafından Instagram’da hızlıca yalanlandı; “12 yıldır oturduğum siteye yeni taşınacağımı öğrenmek bir miktar güldürdü beni!” dedi.