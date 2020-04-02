TV8 yarışması Survivor'dan elenen Burak Yurdugör herkesi ifşa edip öyle gitti
TV8 yarışması Survivor 2020 yarışması Dominik'te tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacı adayı ise takım arkadaşları hakkında şok sözler söyledi.
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020, izleyenleri ekran başına kilitledi. Dün akşam seyircilerin merakla beklediği yeni bölüm yayımlandı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından eleme adaylarından bir isim adaya veda etti.
"İletişim oyunundan ünlüler galip ayrıldı": 31 Mart Salı günü yayımlanan Survivor yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda kıyasıya bir mücadeleyle yarıştılar. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım ünlüler oldu ve ödül olarak aileleri ile WhatsApp mesajlaşması kazandılar. Ünlüler takımı, uzun zamandır görüşmedikleri aile bireyleri ile WhatsApp'tan yazışırken duygularına hakim olamadılar.
Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yunus Emre eleme adayı oldu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak gösterdi.
"Gönüllüler takımına kim veda etti?": Acun Ilıcalı'nın topladığı ada konseyinde SMS oylamasında Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında sms oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak Yurdugör bu hafta Survivor 2020'ye veda eden isim oldu.