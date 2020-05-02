TV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde de heyecan doruktaydı. Ünlüler ve Gönüllüler erzak oyunu için kapıştı. Nisa, kendisini sakatladı ve Acun Ilıcalı'dan sert bir uyarı geldi.
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2020 yarışması 1 Mayıs Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. 1 hafta boyunca yetecek erzak oyunu için kapışan Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya bir yarışma oldu. Erzak ödülü; domates, salatalık, karpuz, elma, kivi, soğan, kabak ve bunun gibi çeşitli meyve ve sebzeyi içeren paketten oluşunca her iki takımda yarışmaya hırslı başladı.
Survivor’da erzak oyunu öncesinde avantaj oyununa takımlar, ikişer kadın ve erkek yarışmacıdan oluşan dörderli takımlar halinde çıktı. Bu isimler; ünlülerden Elif, Aycan, Ersin, Yunus Emre ile gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan ve Barış oldu. Bayrak yarışında galip gelen, kutuları ilk deviren ünlüler takımı, avantaj oyununu kazandı.
Nefes kesen mücadeleler sonrasında Survivor’da erzak oyununu kazanan takım ise 10-7'lik skorla ünlüler oldu. İki hafta sonra yeniden erzak ödülünü kazanan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.
Survivor gönüllüler takımından Nisa oyunu kaybettikten sonra sinirlendi ve parkurdaki kutulara tekme attı.