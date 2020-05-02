TV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2020 yarışması 1 Mayıs Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. 1 hafta boyunca yetecek erzak oyunu için kapışan Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya bir yarışma oldu. Erzak ödülü; domates, salatalık, karpuz, elma, kivi, soğan, kabak ve bunun gibi çeşitli meyve ve sebzeyi içeren paketten oluşunca her iki takımda yarışmaya hırslı başladı.