TV8 Survivor'da Gizem Birdan elendi! Evrim o elensin diye dua etti
TV8 yarışma programı Survivor'dan elenen isim belli oldu. 28 Nisan Salı akşamı Survivor'a veda eden isim Evrim'in gitsin diye dua ettiği kişi oldu.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’da eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. "Survivor’da bu hafta kim elendi?" sorusunun cevabı ortaya çıktı.
Yarışmanın önceki bölümlerinde Yunus Emre ve Gizem haftanın ilk eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmanın diğer eleme adayları ise Sercan, Yasin, Ardahan ve Ersin oldu. Günün sonunda bir isim Survivor'a veda etti. İşte 28 Nisan Salı akşamı Survivor'da elenen isim...
SMS birincisi kim oldu? : Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu. SMS oylaması sonrasında ünlüler takımından Aycan ve Mert, gönüllüler takımından ise Cemal Can ve Barış en çok SMS'i alan yarışmacılar oldu.
Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Gizem, Ersin, Sercan, Yasin ve Ardahan oldu.