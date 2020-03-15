TV8 Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti! İki yeni yarışmacı katıldı
Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla sürerken dokunulmazlık oyunu her hafta olduğu gibi izleyicilerin nefesini kesti. Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken, iki takımda iki yeni yarışmacı sürprizi yaşandı.
TV8'in reytingleri alt üst eden yarışması Survivor 2020'de yarışmanın heyecanı her hafta tüm hızıyla artamaya devam ediyor. Son haftalarda performanslarında gözle görülür derecede artış olan ünlüler ödül oyununu kazanarak moral depoladı.
Acun Ilıcalı açıklamasında "Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. İki takım için de kritik bir oyun bugün. Sıra bana gelmez diye düşünüyorsunuz ama bir yarışmacı gittiğinde sıradaki siz olabilirsiniz. Bugünkü oyun da bir Survivor oyunu oynanacak" sözleriyle yarışma önce herkesi gerdi. Yarışmanın ardından ise Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanarak ikide iki yaptı.
"İki yeni isim daha geldi": Acun Ilıcalı'nın, Survivor son bölümünde açıkladığı yeni yarışmacıların katılacağı bilgisini vermesinin ardından yeni yarışmacılar yeni bölümde yer aldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına birer kadın yarışmacı dahil olurken, Ünlüler takımına Ezgi Hocaoğlu, Gönüllüler takımına ise İlayda Velibeyoğlu katıldı.
Survivor izleyicileri, takımlara katılan yeni yarışmacıların nasıl bir performans göstereceklerini, takımlarına nasıl katkı sağlayacağını merak ediyor.