TV8 Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti! İki yeni yarışmacı katıldı

Acun Ilıcalı açıklamasında "Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. İki takım için de kritik bir oyun bugün. Sıra bana gelmez diye düşünüyorsunuz ama bir yarışmacı gittiğinde sıradaki siz olabilirsiniz. Bugünkü oyun da bir Survivor oyunu oynanacak" sözleriyle yarışma önce herkesi gerdi. Yarışmanın ardından ise Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanarak ikide iki yaptı.