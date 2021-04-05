TV8 Survivor'da Aşk itirafı olay oldu Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi
TV8 yarışması Survivor'ın son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Market ve dokunulmazlık oyunlarının oynadığı bölümde itiraf damga vurdu.
Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı yapılan oylama sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 3 Nisan tarihli son bölümünde takımlar market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı.
Kıyasıya mücadelesinin yaşandığı gecede dokunulmazlık oyunu gönüllülerin olurken, ünlülerde eleme adayı İsmail ve Doğan oldu.
Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu.
Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen şok itiraf şaşkınlık yarattı