TV8 Survivor2020'de dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele yaşandı

Dominik'te haftalardır kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele içine giriştiler. Kıyasıya bir mücadeleden galip ayrılan taraf Gönüllüler oldu.