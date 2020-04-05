TV8 Survivor2020'de dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele yaşandı
TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'de dün gece yayımlanan yeni bölümde heyecan dolu bir gece yaşandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı Ünlüleri farkla yendi.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de dün gece dokunulmaz oyunu yarışmaya damga vurdu. Survivor dokunulmazlık oyununda suya düşürme mücadelesi izleyicinin nefeslerini kesti. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dün gece yaşananlar...
Dominik'te haftalardır kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele içine giriştiler. Kıyasıya bir mücadeleden galip ayrılan taraf Gönüllüler oldu.
Survivor 2020'de geceye damga vuran olay ise Gönüllüler takımının Ünlüler takımını dokunulmazlık oyununda ezici bir sonuçla yenmesi oldu. Ünlüler: 4 – Gönüllüler: 10. Bu sonuçla haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanmış oldu.
Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu.