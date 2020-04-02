TV8 Survivor Ersin Korkut yürekleri burktu Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog
Survivor 2020'de iletişim oyunu ödülü kazanan ünlüler takımından Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut'a köpeği Mess'i sordu. Erdoğan ise, abisine köpeğinin öldüğünü söyleyemedi. Survivor'da gönüllüler takımından da Yasin ve Evrim'in evlilik diyaloğu güldüren anlar yaşattı.
TV8'in izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışması Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada iletişim oyunundan galip ayrılan ünlüler takımından Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut'a WhatsApp'tan köpeği Mess'i sordu. Fakat, Ersin'in köpeğinin öldüğünden haberi yoktu.
Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostu Mesut'a emanet eden oyuncu, kardeşine, "Mes nasıl?" diye sordu. Erdoğan Korkut ise abisine Mess'in öldüğünü söyleyemedi, mesajlaşma sırasında "İyi Mesut'ta, sıkıntı yok" cümlelerini kullandı.
Köpeğinin öldüğünden habersiz olan Survivor Ersin'in, kardeşine, "Mesut'a söyle, iyi basın Mes'e" demesi yürek burktu.
Ersin Korkut daha önce yarışmadaki iletişim oyunu sırasında, "Köpeğimi çok özlemişim. Belki ikinci iletişim oyununda farklı olabilir. Görüntülü konuşabiliriz. Köpeğim konuşmayı öğrenip bana bir iki mesaj verebilir" demişti.