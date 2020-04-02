TV8 Survivor Ersin Korkut yürekleri burktu Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog

Ersin Korkut daha önce yarışmadaki iletişim oyunu sırasında, "Köpeğimi çok özlemişim. Belki ikinci iletişim oyununda farklı olabilir. Görüntülü konuşabiliriz. Köpeğim konuşmayı öğrenip bana bir iki mesaj verebilir" demişti.