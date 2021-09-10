Tv8 Survivor All Star 2022'ye katılacak ilk isim! Barış Murat Yağcı kimdir?
TV8 Survivor All Star 2022 ana kadrosunun ilk ismi belli oldu. Survivor 2021'de Cemal Can Canseven ile finale kalan ancak şampiyon olamayan Barış Murat Yağcı, Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıkladı.
TV8'de yayınlanan Survivor'ın bu yıl All Star formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili eski yarşmacı Barış Murat Yağcı'dan açıklama geldi. Yağcı, geçtiğimiz gün gittiği bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, “Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” dedi.
Cemal Can Canseven ile finale kalan ancak şampiyon olamamıştı.
Barış Murat Yağcı kimdir?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu.
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.