Tv8 Survivor All Star 2022'ye katılacak ilk isim! Barış Murat Yağcı kimdir?

TV8'de yayınlanan Survivor'ın bu yıl All Star formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili eski yarşmacı Barış Murat Yağcı'dan açıklama geldi. Yağcı, geçtiğimiz gün gittiği bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, “Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” dedi.