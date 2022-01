TV8 Survivor All Star 2022 ünlüler gönüllüler Dominik'e gitti İşte yarışmacıların veda mesajları

Survivor All Star 2022'ye geri sayım başladı

2022 Survivor All Star için geri sayım başladı. TV8'in reyting rekorları kıran ve en iddialı yapımlarından olan Survivor All Star 2022 sezonunun ekranlara gelmesine sayılı günler kaldı. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar Dominik'e uçtu. All Star kadrosunda kıyasıya mücadele edecek olan yarışmacılar, sosyal medya hesaplarından sevenlerine veda ederek destek beklediklerini söyledi.