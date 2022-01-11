TV8 Survivor All Star 2022 ünlüler gönüllüler Dominik'e gitti İşte yarışmacıların veda mesajları
Survivor 2022 All Star yarışmacıları 15 Ocak Cumartesi başlayacak olan yarışma için Dominik'e gitti. Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler veda mesajlarını sosyal medyada paylaştı.
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 15 Ocak 2022 Cumartesi günü başlayacak olan 2022 Survivor All Star'ın yarışmacıları Dominik'e gitmeden önce kişisel sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı. Bu yıl Survivor All Star'da yeniden yarışacak olan ünlüler ve gönüllüler takımındaki yarışmacılar Dominik'e uçmadan önce tüm sevenlerine ve Survivor takipçilerine sosyal medyada veda mesajı verdi.
Survivor All Star 2022'ye geri sayım başladı
2022 Survivor All Star için geri sayım başladı. TV8'in reyting rekorları kıran ve en iddialı yapımlarından olan Survivor All Star 2022 sezonunun ekranlara gelmesine sayılı günler kaldı. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar Dominik'e uçtu. All Star kadrosunda kıyasıya mücadele edecek olan yarışmacılar, sosyal medya hesaplarından sevenlerine veda ederek destek beklediklerini söyledi.
Survivor All Star 2022 ünlüler takımında kimler var?
Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yarışacak.
Survivor All Star 2022 gönüllüler takımında hangi isimler var?
Gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Ocak yer alıyor.