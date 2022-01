TV8 Survivor 2022 All Star ilk oyunda Barış Murat Yağcı sakatlandı! Kadrodan çıkıyor mu

Survivor All Star 2022 TV8 ekranlarında 15 Ocak Cumartesi 20.00'de aylardır bekleyen sıkı Survivor hayranlarının karşısına çıktı. TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor 2022 All Star'a sayılı günler kala ilk bölümden ilk fragman yayınlandı. Survivor 2022 All Star ilk bölümün ilk yarışmasından kesitlerin yer aldığı fragmanda en çok dikkat çeken detay Barış Murat Yağcı'nın ilk oyundan sakatlanması ve acı içinde çığlıklar atması oldu. Survivor All Star'ın fragmanındaki bu görüntüler ilk bölümden Barış Murat Yağcı'nın sakatlanarak kadro dışı kalıp kalmadığı ihtimalini gündeme getirdi. İşte Survivor 2022 All Star ilk bölümünden detaylar...