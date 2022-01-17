TV8 Survivor 2022 All Star ilk oyunda Barış Murat Yağcı sakatlandı! Kadrodan çıkıyor mu
TV8 Survivor 2022 All Star ilk bölümü 15 Ocak Cumartesi yayınlandı. Survivor All Star 2022 ilk oyunda Barış Murat Yağcı sakatlandı ve acılar içinde haykırdı.
Survivor All Star 2022 TV8 ekranlarında 15 Ocak Cumartesi 20.00'de aylardır bekleyen sıkı Survivor hayranlarının karşısına çıktı. TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor 2022 All Star'a sayılı günler kala ilk bölümden ilk fragman yayınlandı. Survivor 2022 All Star ilk bölümün ilk yarışmasından kesitlerin yer aldığı fragmanda en çok dikkat çeken detay Barış Murat Yağcı'nın ilk oyundan sakatlanması ve acı içinde çığlıklar atması oldu. Survivor All Star'ın fragmanındaki bu görüntüler ilk bölümden Barış Murat Yağcı'nın sakatlanarak kadro dışı kalıp kalmadığı ihtimalini gündeme getirdi. İşte Survivor 2022 All Star ilk bölümünden detaylar...
Survivor 2022 All Star'ın ilk bölümünden ilk fragman yayınlandı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Türkiye All Star 2022 Dominik'te başladı ve ilk fragman yayınlandı.
15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile yayında olacak olan ve büyük merakla beklenen Survivor Türkiye All Star 2022'den ilk tanıtımı yayınlandı.
'Survivor 2022 All Star bugüne kadar görülen en iddialı kadro'
Daha ilk fragmandaki gerilim sosyal medyada Survivor All Star 2022'nin başlamasını dört gözle bekleyen sıkı takipçilere 'bugüne kadar görülen en iddialı isimlerin yarıştığı All Star kadrosu' dedirtti.