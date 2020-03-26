TV8 Survivor 2020'de ortalık karıştı! Ödül oyununda karşı karşıya geldiler

Ünlüler takımı ise ödül oyununda istenilen performansı gösteremediklerinden aralarında kavga çıktı. Mert'in "Bu avantajda yarışmayınca parkurda ısınamıyorsun böyle oluyor" sözüne Barış'ın "Isınmak için değil kazanmak için çıkıyoruz" yanıtı ortalığı geriyor.