TV8 Survivor 2020'de koronavirüs şoku yaşandı! Acun Ilıcalı yarışmacılara duyurdu

Salgın hakkında bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız.