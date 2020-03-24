TV8 Survivor 2020'de koronavirüs şoku yaşandı! Acun Ilıcalı yarışmacılara duyurdu
TV8'in 2 aydır merakla izlenen yarışması Survivor 2020'de dün yayımlanan yeni bölümünde Acun Ilıcalı, acil durum konseyi toplantısı yaptı. Ilıcalı, yarışmacılara ilk defa dünyayı esir alan koronavirüs salgınından bahsetti.
Tüm dünyayı esir alan coronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, yaklaşık iki aydır çekimlerine başlanan Survivor 2020'de dün akşam yayımlanan yeni bölümünde Acun Ilıcalı, 'acil durum konseyi' toplantısı yaparak yarışmacılara ilk kez coronavirüs salgınını anlattı. Survivor yarışmacıları, açıklamaları duyunca büyük şok yaşadılar.
"Yarışmacılar gözyaşlarını tutamadılar": Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, düzenlediği konsey toplantısında virüs salgınında gelinen son boyutu, rakamları, bilgileri yarışmacılarla paylaştı. Dominik'e yarışma için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadılar.
Salgın hakkında bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız.
İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıld ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında.