TV8 Survivor 2020'de kızarmış tavuk kapışması! Eleme adayı bakın kim

Survivor 2020'nin 9 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 16. bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele geçti. Yarışmacılar, kızarmış tavuk ödülünü kazanmak için parkurda olduğunca zor anlar yaşadılar. Ödül oyunundan sonra performans oyununda bir kez daha yarıştılar ve kazananlar arkadaşlarını ödüle götürdü.