TV8 Survivor 2020'de elenen yarışmacılar Dominik'te mahsur kaldılar!
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrası hava sahası kapatılan Dominik'te mahsur kalan Survivor yarışmacıları, sosyal medya paylaşımları ile adadaki karantina günleri hakkında sevenlerine bilgi veriyor.
Survivor 2020 başlarken, Dominik'te dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını duyan yarışmacılar şok olmuş, Acun Ilıcalı'dan duyduklarına inanamamışlardı. Yarışmadan elenen adaylar ise hava sahası kapatıldığı için Dominik'te mahsur kaldılar.
Elenen isimlerden Meryem Kasap, Ceyhun Uzun, Parviz Abdullayev ve Burak Yurdugör sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıp, sevdiklerine buradan karantina günlerine dair bilgiler paylaşıyorlar.
Koronavirüs nedeniyle önemli tedbirler alan ve hava sahasını uçuşa kapatan yerlerden biri de Dominik'te virüse karşı alınan bu tedbirler sonrası son uçağa yetişen Hakan Hatipoğlu, yurda dönebilmişken, bu yarışmacı adayları uçuşların sonlandırılması sonrası orada kaldılar.
Yaşanan uçak krizini lehlerine çevirmek isteyen isimler, karantina günlerini Dominik’te geçirmenin tadını çıkartırken yaptıkları renkli sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine ve sevenlerine keyiflerinin yerinde olduğunun ve Acun Ilıcalı’nın kendilerine iyi baktığının mesajını veriyor.