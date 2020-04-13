TV8 Survivor 2020'de elenen yarışmacılar Dominik'te mahsur kaldılar!

Koronavirüs nedeniyle önemli tedbirler alan ve hava sahasını uçuşa kapatan yerlerden biri de Dominik'te virüse karşı alınan bu tedbirler sonrası son uçağa yetişen Hakan Hatipoğlu, yurda dönebilmişken, bu yarışmacı adayları uçuşların sonlandırılması sonrası orada kaldılar.