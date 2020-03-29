TV8 Survivor 2020'de Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert sözlerle yüklendi!
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020'nin yayımlanan 29. bölümünde toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan Yasin Obuz'a sert sözler geldi.
Tüm hızıyla devam eden Survivor 2020, nefesleri kesmeye devam ediyor. Ünlüler ekibinden Barış Murat Yağcı'nın kendi takımlarına geçmesini değerlendiren Yasin Obuz'un sözleri dikkat çekti. 'Barış rakip olarak sürekli bizim takıma laf atıyordu' diyen Yasin sözlerine şöyle devam etti:
"Mert (Öcal) ve grubu rahat edecek diye Barış'ın bizim takıma illa gelecek olması bizi rahatsız eden bir durum." Yasin'in "Ünlüler için hava güzel, sizin için problem yaratan bir kişiyi bizim takıma gönderiyorsunuz.
Barış'ın bize katkı sunacağından yana bir şüphemiz yok ama anlattıklarına göre çok problem yaşatan bir insan, takımın yarısından fazlasıyla problem yaşıyor" sözleri sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi.
"Abin olarak söylüyorum, bu hareketin çok yanlış": Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, "Takımları yeniden yapmak başka bir şey. Biz bir yarışmacıya 'sen bu tarafa geç' demedik. Geçmişte yaşanan Barış gibi örnekleri verebilirim.