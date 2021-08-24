TV8 Paylaş Benimle'de Popstar Bayhan yıllar önce işlediği cinayetin her detayını anlattı!
TV8 Paylaş Benimle'ye katılan ve yıllar önce Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, yarışmadayken Deniz Seki'nin de kendisini eleştirdiği cinayet hikayesinin bilinmeyen tüm ayrıntılarını anlattı. İşte o cinayetin perde arkası...
TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk olarak katılan “Popstar Bayhan” olarak tanıdığımız Bayhan Gürhan çocuk yaşta gözlerinin önünde kaybettiği annesini, kayıplarla dolu çocukluğunu, Türkiye’den uzakta bir yetiştirme yurdunda büyüme öyküsünü, cezaevi sürecini ve müzikle tanışmasını anlattı. Bayhan'ın her detayı bir dram filmini çağrıştıran hayat hikayesinde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise, yıllar önce işlediği cinayetin detayları oldu... O cinayet nedeniyle hapis yatan Bayhan'ı, Popstar jürisi Deniz Seki yerden yere vurmuştu. İşte Bayhan'ın kendi anlatımıyla başından geçenler ve işlediği cinayetin detayları...
Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana' da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürdü. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet suçundan 24 yıl hapis istemiyle yargıladığı Bayhan Gürhan hakkındaki kararını 31 Aralık 1998 tarihinde verdi.
Mahkeme, ‘‘kastı aşan müessir fiil’’ sonucu adam öldürmek suçundan Gürhan'ı önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra bu cezayı ‘‘tahrik’’ unsurunu göz önüne alarak 6 yıla, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da 5 yıl hapis cezasına çevirdi. Duruşmalarda suçsuz olduğunu ileri süren Bayhan Gürhan, şunları söyledi:
‘‘O gün amcamın oğluyla gezmeye gittik. Çarşıda bilardo oynadık. Sonra gıda maddeleri alıp ninemin evine uğradık, o olmayınca poşetleri komşuya bıraktık.