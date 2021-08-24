TV8 Paylaş Benimle'de Popstar Bayhan yıllar önce işlediği cinayetin her detayını anlattı!

TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk olarak katılan “Popstar Bayhan” olarak tanıdığımız Bayhan Gürhan çocuk yaşta gözlerinin önünde kaybettiği annesini, kayıplarla dolu çocukluğunu, Türkiye’den uzakta bir yetiştirme yurdunda büyüme öyküsünü, cezaevi sürecini ve müzikle tanışmasını anlattı. Bayhan'ın her detayı bir dram filmini çağrıştıran hayat hikayesinde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise, yıllar önce işlediği cinayetin detayları oldu... O cinayet nedeniyle hapis yatan Bayhan'ı, Popstar jürisi Deniz Seki yerden yere vurmuştu. İşte Bayhan'ın kendi anlatımıyla başından geçenler ve işlediği cinayetin detayları...