Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı: Hadi Kiboş'um uyuyalım...
TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programına ünlü arabes-fantazi şarkıcısı Kibariye'nin itirafları damga vurdu... Kibariye, geçmişte Seda Sayan ile aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı. Kibariye, ilk sahne deneyiminde 'çirkin' olduğu için perde arkasından şarkı söyletmek istediklerini ve bunun çok gücüne gittiğini itiraf etti.
TV8 ekranlarında uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yayınlanan 'Paylaş Benimle'nin bu haftaki konuğu arabesk ve fantazi müziğin usta ismi Kibariye oldu. Üç gün üst üste programda yer alan Kibariye, çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlattı. Kibariye, programa konuk olmasının 3'üncü gününde Seda Sayan itirafıyla gündem oldu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğini anlattı.
Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın TV8 ekranlarında sunduğu Paylaş Benimle adlı programa konuk olan sanatçı, ekran arkasındaki hayatına dair billinmeyenleri 3 gün boyunca paylaştı.
Seda Sayan ile ilgili anılarını anlatırken duygulandı
Sahne hayatına başladığı dönemleri anlatan Kibariye, Seda Sayan ile aynı yerde çalıştıklarını ve bir dönem aynı evde yaşadıklarını, Seda Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini, para işlerinden anlamadığını bildiği için kendisine hep yardımcı olduğunu ve bu yüzden ona çok büyük bir minnet borcu olduğunu ifade etti.
Seda Sayan ile anılarını anlatırken duygulanan Kibariye, Seda Sayan'ın evi derleyen, toplayan temizleyen taraf olduğunu ifade ederek, Kadırgalı Aysel lakaplı Seda Sayan'ın ezelden beri çoık temiz bir kadın olduğunu söyledi.