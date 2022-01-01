TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Murat Boz Damla Sönmez bombası! Aslı Enver'le de aynısı olmuştu...
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan güzel oyuncu Damla Sönmez ile Murat Boz beraber şarkı söyledi sosyal medya aralarında 'aşk elektriği doğdu' dedi. Murat Boz'un Aslı Enver ile aşkının da O Ses'te başladığı hatırlatıldı!
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan oyuncu Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Damla Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz ise sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Boz'un yıllar önce yine aynı programda Aslı Enver ile benzer bir olay yaşamasına dikkat çekti.
Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle performansı ile olduğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken oyuncu Damla Sönmez, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahne aldı.
'Başıma gelenler' adlı parçayı dans ederek seslendiren güzel oyuncunun performansı hem izleyenlerden hem de O Ses Türkiye jürilerinden tam not alırken, Murat Boz sahneye çıkarak şarkıyı Damla Sönmez ile karşılıklı seslendirmek istedi.
Beraber dans ederek şarkıyı seslendiren ikilinin uyumu hem stüdyoda hem de sosyal medyada dikkat çekti.