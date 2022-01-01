TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Murat Boz Damla Sönmez bombası! Aslı Enver'le de aynısı olmuştu...

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan oyuncu Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Damla Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz ise sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Boz'un yıllar önce yine aynı programda Aslı Enver ile benzer bir olay yaşamasına dikkat çekti.