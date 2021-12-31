TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı özel şampiyonu kim belli oldu! Acun Ilıcalı'yı delirten kulis!

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez bir televizyon klasiği haline geldi. 2022 Yılbaşı özel programında 'O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak' diye merak edilirken medya kulislerindeki bir sızıntı magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin hem şampiyonu hem de şampiyon seçilen jüri üyesinin yarışmacısının kim olduğu daha program yayınlanmadan ortaya çıktı! Bu sızıntı, Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak!