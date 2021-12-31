TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı özel şampiyonu kim belli oldu! Acun Ilıcalı'yı delirten kulis!
TV8 O Ses Türkiye 31 Aralık 2021 Cuma gecesi yılbaşı özel şampiyonu kim belli oldu. Televizyon kulislerine yansıyan bilgiye göre O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in şampiyonu Oğuzhan Koç... Oeki Oğuzhan'ın yarışmacısı kim? Acun Ilıcalı bu sızıntılara çıldıracak!
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez bir televizyon klasiği haline geldi. 2022 Yılbaşı özel programında 'O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak' diye merak edilirken medya kulislerindeki bir sızıntı magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin hem şampiyonu hem de şampiyon seçilen jüri üyesinin yarışmacısının kim olduğu daha program yayınlanmadan ortaya çıktı! Bu sızıntı, Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak!
TV8 ekranlarının başarılı klasiklerinden O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı, 31 Aralık Cuma'yı 2022'ye bağlayan yılbaşı gecesini evde geçirmeyi planlayanların en emrakla beklediği Tv şovlarından biri...
2021 yılında beklenen reytingi getiremediği sıklıkla gündeme gelen O Ses Türkiye ile ilgili programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak bir sızıntı haber gündeme geldi. O Ses Yılbaşı özel programının şampiyonunun ismi kulislere düştü.
O Ses Türkiye yılbaşı özel programının şampiyonunun Oğuzhan Koç olduğu öğrenildi.