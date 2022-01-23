TV8 O Ses Türkiye şampiyonu Artvinli Hasan Koçak'tan 'Enes Kara' göndermesi... İmam babasını anlattı

TV8 ekranlarında Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye'de şampiyon olan Hasan Kolçak, son model otomobilin sahibi oldu. Birinci olduktan sonra konuşmakta güçlük çeken yarışmacı, "Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim" dedi. Hasan Kolçak'ın bu mesajı, cemaat yurdunda kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu anlattığı bir video çekerek intihar eden 21 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'yı akıllara getirdi. Sosyal medyada Hasan Koçak'ın babasının kendisine karşı hoşgörülü ve destekçi tavrını örnek göstermesinin, Enes Kara'nın babasının tepki çeken açıklamalarına işaret ettiği yorumu yapıldı.