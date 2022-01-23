TV8 O Ses Türkiye şampiyonu Artvinli Hasan Koçak'tan 'Enes Kara' göndermesi... İmam babasını anlattı
TV8'de Cuma akşamı finali yayınlanan O Ses Türkiye'nin birincisi Hasan Koçak'ın Artvin'de cami imamı olan babasıyla ilgili anlattıkları izleyenleri duygulandırdı.
TV8 ekranlarında Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye'de şampiyon olan Hasan Kolçak, son model otomobilin sahibi oldu. Birinci olduktan sonra konuşmakta güçlük çeken yarışmacı, "Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim" dedi. Hasan Kolçak'ın bu mesajı, cemaat yurdunda kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu anlattığı bir video çekerek intihar eden 21 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'yı akıllara getirdi. Sosyal medyada Hasan Koçak'ın babasının kendisine karşı hoşgörülü ve destekçi tavrını örnek göstermesinin, Enes Kara'nın babasının tepki çeken açıklamalarına işaret ettiği yorumu yapıldı.
Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri olduğu O Ses Türkiye, Cuma akşamı final bölümüyle ekrana geldi.
O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim adını finale yazdırdı.
Hasan Koçak'tan jüriyi coşturan Cilveloy performansı
O Ses Türkiye'de finale çıkan iki isim Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu. Devrim Seyrek final mücadelesinde 'Yalnızım ben' isimli şarkıyı seslendirdi. Hasan Koçak final mücadelesinde tulum çalarak 'cilveloy' şarkısını seslendirdi.