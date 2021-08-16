Tv8 O Ses Türkiye jürisinde deprem Hadise ayrıldı mı? 'Sebebi Ebru Gündeş'

TV8 Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin sevilen ve uzun yıllardır koltuğundan ayrılmayan jüri üyesi Hadise yarışmadan ayrılıyor mu? TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin uzun yıllardır programla bütünleşen jüri üyesi Hadise ile bu sezon yollarını ayırdığı söylentileri sosyal medyayı karıştırdı.