Tv8 O Ses Türkiye jürisinde deprem Hadise ayrıldı mı? 'Sebebi Ebru Gündeş'
TV8 O Ses Türkiye ve Exxen'de 'O Ses Türkiye Rap' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise'nin, 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda olup olmayacağı merak ediliyordu. Ünlü şarkıcının yarışmadaki geleceği belli oldu.
TV8 Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin sevilen ve uzun yıllardır koltuğundan ayrılmayan jüri üyesi Hadise yarışmadan ayrılıyor mu? TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin uzun yıllardır programla bütünleşen jüri üyesi Hadise ile bu sezon yollarını ayırdığı söylentileri sosyal medyayı karıştırdı.
Başladığı 2011 yılından bu yana 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapıp yapmayacağı araştırılıyordu. Hürriye'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yıllardır "O Ses Türkiye" programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak.
Ünlü şarkıcının, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
Sebebi Ebru Gündeş mi?
Magazin kulislerini karıştıran bu iddia sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yıllardır “O Ses Türkiye” programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak. Hadise’nin, Ebru Gündeş’le yaşadığı 'Reza Zarrab' polemiğinden sonra böyle yaptırım uygulandığı söylentiler arasında...