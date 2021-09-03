Tv8 O Ses Türkiye için Acun Ilıcalı'dan Haluk Levent'e flaş teklif
Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' için ünlü sanatçı ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent'e teklif götürdü.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için harekete geçti. Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için uğraştığı iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak olan Tv8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağıyla ilgili söylentiler medya kulislerinde dolaşır iken, bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın farklı bir isme teklif götürdüğü konuşuluyor.
Karar.com’da yer alan habere göre; Ilıcalı, Levent'e teklif götürdü ve ünlü sanatçıyı ikna etmek için kolları sıvadı.