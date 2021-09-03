Tv8 O Ses Türkiye için Acun Ilıcalı'dan Haluk Levent'e flaş teklif

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için harekete geçti. Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için uğraştığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak olan Tv8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağıyla ilgili söylentiler medya kulislerinde dolaşır iken, bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.