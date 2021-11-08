TV8 O Ses Türkiye erken final mi yapacak 'Hadise'den sonra reytingler düşük' iddiası
TV8 O Ses Türkiye yarışmasının erken final yapacağı iddiası medya kulislerini salladı. İşte sosyal medyada şok etkisi yaratan bu iddianın nedeni...
TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye'de 'erken final' depremi...Acun Ilıcalı'nın en iddialı yapımlarından O ses Türkiye 2021'in, Hadise'nin yıllardır sürdürdüğü jüri görevinden gönderilmesi ve Oğuzhan Uğur'a seyircinin 'alışamaması' nedeniyle reytinglerinin çok düştüğü ve bu nedenle 'erken final yapacağı' iddiası gündemde bomba etkisi yarattı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin bu sezonda reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için erken final yapacağı iddia edildi.
'Bu sezon beklentileri karşılamadı' iddiası
Magazinci Bilal Özcan'ın Instagram sayfasında yayınladığı iddialara göre, reyting sıralamasında 17'nci sıraya kadar gerileyen O Ses Türkiye Acun Ilıcalı'nın bu sezon beklentilerini karşılamadı.
"Hadise değil Ebru'yu seçerseniz böyle olur"
Özcan'ın bu paylaşımının hemen altına onlarca yorum yağdı. "Hadise değil Ebru'yu seçerseniz böyle olur. Programın tüm enerjisi Hadise'ydi isabet olur final olması/Ebru çok soğuk, Oğuzhan Koç da öyle izlemedim bu sene/Hadise olmayınca olmuyor" gibi peşpeşe yorumlar sıralandı.