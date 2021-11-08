TV8 O Ses Türkiye erken final mi yapacak 'Hadise'den sonra reytingler düşük' iddiası

"Hadise değil Ebru'yu seçerseniz böyle olur"

Özcan'ın bu paylaşımının hemen altına onlarca yorum yağdı. "Hadise değil Ebru'yu seçerseniz böyle olur. Programın tüm enerjisi Hadise'ydi isabet olur final olması/Ebru çok soğuk, Oğuzhan Koç da öyle izlemedim bu sene/Hadise olmayınca olmuyor" gibi peşpeşe yorumlar sıralandı.