TV8 MasterChef'ten elenen isim ağlayarak gitti şefler bakın neler söyledi
MasterChef Türkiye'den dün akşam elenen son isim ekranlara ve şeflere ağlaya ağlaya veda etti. Şeflerin sözleri ise herkesi duygulandırdı.
TV8 ekranlarının favori yemek yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Esra ve Emir'in takım kaptanları olduğu haftada mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele verdi. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından Barbaros ve Eray eleme potasına gitti.
Haftanın son gününde mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Şefler, takımlardan oyunda yapmaları istediği yemekleri açıkladı. Günün menüsü Karadeniz mutfağı yemeklerinden oluştu. Yapılması için 45 dakika süre verilen menüde ise sarambula, siron, hamsili köfte, hamsikoli ve pepeçura yer aldı.
Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonra oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.
MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı mavi takım yarışmacıları oynadı. Oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet şefin özel tarifi ile surf and turf yemeği oldu. Beş yarışmacı, Mehmet Şef'in tarif ettiği ve gösterilen şekilde yemeği yapmaya çalıştı.