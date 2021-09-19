TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'nin son bölümündeki büyük talihsizlik Azize'e kahretti.
18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde renkli anlar yaşandı.
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Suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi.
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Kırmızı ve mavi takıma, yemek yaparken kullanmaları için bir sürahi su verildi.
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Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı.
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