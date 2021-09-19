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TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin

TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'nin son bölümündeki büyük talihsizlik Azize'e kahretti.

TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin

18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde renkli anlar yaşandı. 

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TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin

Suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi.

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TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin

Kırmızı ve mavi takıma, yemek yaparken kullanmaları için bir sürahi su verildi.

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TV8 MasterChef'teki ikinci günah! Danilo Zanna büyük talihsizliği fark etti: Allah kahretsin

Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. 

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