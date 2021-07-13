Tv8 MasterChef'te yarışmacı Mustafa Yükselen hayat hikayesiyle şefleri mahvetti!
Tv8 MasterChef 2021 eleme turunda 12 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölüm Mustafa Yükselen isimli yarışmacı, üzüntülerle ve acılarla geçen hayat mücadelesini anlatınca şefler duygusal anlar yaşadı. Yarışmacı adayı Mustafa 3 evetle hayallerine bir adım daha yaklaştı.
MasterChef’in 12 Temmuz Pazartesi yani dün akşam ekranlara gelen bölümünde hem izleyicileri hem de ünlü şefleri duygusal anlar yaşandı. İzmir'den İstanbul’a gelip yaşadığı zorlukları anlatan 24 yaşındaki Mustafa Yükselen şefleri duygulandırdı.
TV8 ekralarında izleyici ile buluşan MasterChef’in dün akşamki bölümünde Mustafa Yükselen isimli yarışmacı hayat hikayesi ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı.
Yükselen’in etkileyici hayat hikayesi ve konuşması sonrası sessizliğe bürünen stüdyoda şefler yemeğiyle de başarılı buldukları yarışmacıyı tebrik etti. Danilo şefi rüyasında gördüğünü söyleyen Mustafa Yükselen’in bir rüyası da stüdyoda gerçek oldu.
İzmir’de doğduğunu söyleyen ve “İstanbul’a bir sırt çantamı alıp geldim, dokuz ay kadar sabredebildim” şeklinde konuşan Mustafa Yükselen, iş imkanı olmaması ve İstanbul’da kimsesi olmadığı için parasız kaldığını ve iş bulamadığı anlattı.