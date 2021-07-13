Tv8 MasterChef'te yarışmacı Mustafa Yükselen hayat hikayesiyle şefleri mahvetti!

İzmir’de doğduğunu söyleyen ve “İstanbul’a bir sırt çantamı alıp geldim, dokuz ay kadar sabredebildim” şeklinde konuşan Mustafa Yükselen, iş imkanı olmaması ve İstanbul’da kimsesi olmadığı için parasız kaldığını ve iş bulamadığı anlattı.