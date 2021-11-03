TV8 MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef arasında 'maaş krizi' iddiası!
TV8 MasterChef Türkiye jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi çıktığı magazin kulislerine bomba gibi düştü.
TV8în reyting rekorları kıran ve sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye jüri kadrosunun iki ismi arasında kriz iddiası... Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun aralarındaki maaş farkı nedeniyle gerildikleri ve sorun çıktığı, bu nedenle de Somer Şef'in yarışmadaki görevinden ayrılacağı dedikodusu magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.
'Yönetime rest çekti' iddiası
Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye'de bir kriz patlak verdi. Ünlü şeflerin maaş konusunda anlaşamadığı hatta Mehmet Yalçınkaya'nın rest çektiği iddia edildi. Maaşını TL olarak alan Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun maaşını döviz üzerinden almasına sinirlendiği ve yönetime tepkisini çok net biçimde gösterdiği öne sürüldü.
Yaşanan gelişmenin ardından Sivrioğlu'nun yarışmadan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.
Ortaya atılan iddiaların ardından Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan henüz bir açıklama gelmedi.