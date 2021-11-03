TV8 MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef arasında 'maaş krizi' iddiası!

TV8în reyting rekorları kıran ve sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye jüri kadrosunun iki ismi arasında kriz iddiası... Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun aralarındaki maaş farkı nedeniyle gerildikleri ve sorun çıktığı, bu nedenle de Somer Şef'in yarışmadaki görevinden ayrılacağı dedikodusu magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.