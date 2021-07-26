Tv8 MasterChef'te Mehmet Şef'ten diskalifiye şoku! Fark etmeseydi...

MasterChef’te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor. MasterChef 2021 son bölümde izleyenlere 'yok artık' dedirten bir gelişme yaşandı. MasterChef'in 20'nci bölümündeki üçlü düello elemelerinin yapıldığı ikinci turda, şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur, büyük bir talihsizlik yaşadı ve alnından damlayan ter yemeğine karıştı. Mehmet Şef'in dikkati, yarışmacı Oktay'a diskalifiye şoku yaşattı.