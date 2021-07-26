Tv8 MasterChef'te Mehmet Şef'ten diskalifiye şoku! Fark etmeseydi...
Tv8 MasterChef 2021 25 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, yemeğine ter damlatan yarışmacıya diskalifiye şoku... Mehmet Şef son anda fark etti...
MasterChef’te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor. MasterChef 2021 son bölümde izleyenlere 'yok artık' dedirten bir gelişme yaşandı. MasterChef'in 20'nci bölümündeki üçlü düello elemelerinin yapıldığı ikinci turda, şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur, büyük bir talihsizlik yaşadı ve alnından damlayan ter yemeğine karıştı. Mehmet Şef'in dikkati, yarışmacı Oktay'a diskalifiye şoku yaşattı.
Alnından ter damlayınca...
25 Temmuz Pazar akşamı 20’nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef’te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı. Yarışmacının alnında damlayan ter, yoğurduğu hamura karıştı.
Mehmet Şef'in gözünden kaçmadı
Bunu fark eden Mehmet Yalçınkaya ise kamera görüntülerini inceledikten sonra diğer jüri üyesi şef arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile birlikte diskalifiye kararı verdi.
Hamur yoğuran genç yarışmacı, heyecan ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi.