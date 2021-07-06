Tv8 MasterChef'te Mehmet Şef rüzgarı: Sırasını karıştırdı kahkahalar havada uçuştu
TV8 MasterChef 2021 5 Temmuz Pazartesi bölümü izleyicileri kahkahalara boğdu. MasterChef 2021 eleme turunda Şef Mehmet Yalçınkaya diğer şefleri kahkahalara boğdu.
MasterChef 2021'de eleme turu devam ederken şefler kararını açıklarken sırasını karıştıran Mehmet Şef, jüri arkadaşları Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı gülmekten kırdı geçirdi.
MasterChef 2021'de eleme turu devam ederken, Kazım Karatş adlı yarışmacının hazırladığı kuzu yemeği şefler tarafından geçer not aldı.
Mehmet Şef, kuzu yemeği yapan yarışmacıyı değerlendirdikleri anda kararını açıklama sırasının kendisine geldiğini anlamayınca komik görüntüler ekrana yansıdı.
Uzun bir sessizlik ve bekleyiş sonrası Somer Şef dayanamayıp sıranın kimde olduğunu sordu...