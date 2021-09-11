Tv8 MasterChef'te fırına 35 dilimle giren baklava 42 dilim çıktı!

TV8 MasterChef 2021'in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef'le ilgili çarpıcı iddia, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Programdaki baklava detayı nedeniyle yapımın kurgu olduğu iddia edildi.