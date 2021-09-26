TV8 Masterchef'te bir ilk! Skandal hata şok etti: 'Maalesef' deyip Danilo Zanna kötü haberi verdi
Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam bir ilk yaşandı. Yaşanan skandal hatayla jüri üyelerini şaşırttı.
Tv8 ekranlarının çok sevilen yemek yarışması MasterChef, 25 Eylül Cumartesi akşamı 76'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadro yarışmacıları; masterclass kapsamında peynir üretim aşamalarını öğrendi.
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Yarışmacılar peynir tadımının ardından ödül için en iyi makarnayı yapmak için mücadele etti.
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Heyecanlı gecenin sonunda kazanan isim Mustafa oldu.
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Öte yandan ana kadroya girmek için haftalardır mücadele eden 10 yarışmacı önlüklerini giyerek tezgah başına geçti.
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