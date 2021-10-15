TV8 MasterChef'te bir ilk: Kırmızı takım Mavi takım'ı dönerde 5-0 yendi!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 90. yeni bölümüyle ekrana geldi. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, döner yapmak için mücadele etti.