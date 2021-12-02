TV8 MasterChef Türkiye'de Safanur ve Dilara birbirine girdi: Elini süremezsin, delirtme beni
TV8 MasterChef Türkiye son bölümde Dilara ve Safanur arasında tansiyon yükseldi! İki kadın yarışmacı hazırlık sürecinde sürenin bitimine saniyeler kala birbirine girdi.
TV8 MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun bitimine saniyeler kala yarışmacılar Dilara ve Safanur arasında gergin anlar yaşandı. Oyunun sonunda ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Elini süremezsin, delirtme beni" diye bağırdı.
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 125. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölüme yarışmacıların tartışmaları damga vurdu.
Safanur ile Dilara arasında tartışma
Kırmızı takımda önce Mert ve Eren sonra da Safanur ile Dilara arasında tartışma yaşandı.
MasterChef'te Kıbrıs mutfağına ait menü hazırlayan yarışmacılar, henüz oyunun başında gerginlik yaşadı.