TV8 MasterChef Türkiye'de Safanur ve Dilara birbirine girdi: Elini süremezsin, delirtme beni

TV8 MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun bitimine saniyeler kala yarışmacılar Dilara ve Safanur arasında gergin anlar yaşandı. Oyunun sonunda ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Elini süremezsin, delirtme beni" diye bağırdı.