TV8 MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten 'akraba' torpilli denilen Dilara Başaran'dan ağlatan veda mesajı

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 finalistleri son bölümdeki eleme ile belli oldu, yarışmada hırsı ve performansıyla dikkat çeken ve sosyal medyada son dönemde şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran elenerek finalistler arasına giremedi. Sosyal medyada şeflerin kendisine 'torpil' yaptığı iddialarıyla tepki toplayan ve dönem dönem Twitter'da TT bile olan Dilara Başaran eleme haberini duyduğunda gözyaşlarını tutamadı. Dilara Başaran kişisel sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıda dikkat çekti.