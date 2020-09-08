TV8 MasterChef Türkiye'de Esra kaptan oldu taktik yapıp bakın kimi kaptan seçti
MasterChef Türkiye'nin dün yayımlanan yeni bölümünde yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu yeni katılan isim ise Arem oldu.
MasterChef Türkiye'de Gülşah'ın Emir tarafından eleme potasına konmasıyla elenmesinin ardından MasterChef'te herkese yaptığı iyiliklerle adından söz ettiren Arem geldi. Dün TV8'de yayımlanan son bölümde ise yeni takımlar ve yeni kaptanlar belli oldu.
MasterChef yarışmasının jüri üyeleri dün kaptanlık yarışması için ''Menemen'' yapılmasını istedi ve yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi.
Yaratıcılık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.
MasterChef Türkiye'de Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray en iyi altı tabağın sahibi oldu. Ardından şefler günün birincisini, altıncı tabaktan itibaren Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak açıkladı.