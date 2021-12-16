TV8 MasterChef Türkiye'de bomba iddia 'Dilara Başaran Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası mı'
TV8 MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiası medya kulislerini karıştırdı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran, yayın sonrası da ortalığı karıştırmıştı. Burcu ve Dilara saç saça evde kavga edince Burcu'nun otele yerleştirildiği ortaya çıktı.
TV8 Masterchef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu söyleniyor. Bir gazetenin ortaya attığı iddia şimdiye kadar yalanlanmadı. Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ise Dilara Başaran ile Burcu Önal arasındaki kavga ayyuka çıktı. Yayın sırasında kavga eden ikilinin evde de birbirlerine girdikleri öğrenildi. Burcu Önal otele yerleştirilirken, Dilara Başaran evde kaldı. İşte Masterchef Türkiye'den sızan Dilara Başaran iddiaları:
MasterChef Türkiye'nin son eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Safanur Bol oldu. Ancak bundan daha çok konuşulan MasterChef Türkiye detayı ise tüm yarışmacıların çekindiği, ara ara sert çıkışları ve ciddi tavırlarıyla tanınan Mehmet Şefin Dilara'ya olan yaklaşımı oldu. Sosyal medyada, Dilara'nın yaptığı kritik bir hatanın üzerinde çok durmayan Mehmet Şef'in bu tavrı sosyal medyaki MasterChef paylaşımları yapılan sayfalarda "Başkası yapsa kıyamet kopardı ama söz konusu Dilara olunca her şey değişiyor" yorumlarına neden oldu.
'Anne tarafından akrabası' iddiası
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın anne tarafından akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran izleyicinin de en çok desteklediği isimlerin başında geliyordu. Ancak bu akrabalık söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bunun bir haksızlık olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, yarışmanın popüler isimlerinden Dilara Başaran ile akraba olduğu iddiası Akşam gazetesinde de yer almıştı. Bu haberin ardından eleme gecesi yapılan yarışmada ortaya çıkan görüntünün ardından, 'torpil mi var' sorusu sosyal medyada başı çekti.