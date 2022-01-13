TV8 MasterChef Tahsin Küçük elendi vedası ağlattı! Hasan ve Eren finale kaldı
MasterChef Türkiye 2021'de Tahsin Küçük MasterChef finale 2 gün kala elendi! MasterChef Türkiye 2021 2. finalisti Hasan olurken, Tahsin'in anlattıkları Somer ve Mehmet Şef'i ağlattı.
TV8'de 14 Ocak Cuma günü final yapacak olan MasterChef Türkiye finalinde yarışacak 2. finalistin seçildiği son eleme gecesinde Tahsin ve Hasan kıyasıya yarıştı. Yarışmada azmi ve becerisiyle kendini kanıtlayan MasterChef Tahsin 2. finalistliği Hasana kaptırarak elendi. MasterChef Tahsin Küçük'ün veda ederken yaptığı konuşma, kaybettiği bir arkadaşı ile anlattıkları ve gençlere verdiği mesaj şef Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yı ağlattı.
MasterChef 2021'de kıyasıya final mücadelesi: Tahsin Küçük elendi, Hasan 2. finalist oldu!
MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan son bölümünde Tahsin ve Hasan, ikinci finalist olmak için kıyasıya mücadele etti. Yapılan yemeklerin sonunda en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden Tahsin Küçük, ailesine ilişkin anlattıklarıyla şefleri duygulandırdı, Somer Şef kendini tutamayarak ağladı.
Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak.
MasterChef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Hasan ve Tahsin, Eren'in ardından finale adını yazdırmak için yarıştı. Gecenin en iyi yemeklerini yapan ve şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef'te ilk ikiye adını yazdırdı.